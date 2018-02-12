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Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

Vakıf, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve arabasına haciz işlemi başlatan tepkiler üzerine ise bağış yapan Emine Gün'e 18 bin lirayı iade etti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 21:16..
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Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

Türkiye, bugün Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Musa Özalkan'a yapılan saygısızlığı konuşuyor.

AVUKATIN İCRA TAKİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Özalkan, hayattayken bir trafik kazası yüzünden başlayan icra takibinde şehit düştükten sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz koydurmak isteyen Avukat Emine Gün büyük tepkiye neden olmuştu.

VAKFA BAĞIŞ YAPTI, VAKIF İSE İADE ETTİ

O tepkilerin ardından Emine Gün, Musa Özalkan'ın maaşından kesilen avukat vekaletlik ücretini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Vakıf ise şu açıklamayı yaptı ve 18 bin liralık tutarın iade edildiğini belirtti: "Yazılı ve görsel basında “Utandıran Davada Avukat da harekete geçti…. Mehmetçik Vakfına Bağış Yaptı” şeklinde haberler yer aldığı görülmüştür. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın icrası sırasında ilk Şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa ÖZALKAN adına, 2009 yılında karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle, şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine GÜN tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat 2018 günü saat 13:48’de, şehidimiz adına Vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin TL, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17:08’de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."

Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

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Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

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