Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri bugün Afrin'e kentin güneydoğusundan girdi. Kırsal kesimlerin teröristlerden temizlenmesinin ardından bugün kent merkezi de teröristlerden temizleniyor.
KENT MERKEZİNDELER
Bölgeden gelen görüntülerde, ÖSO ve TSK'nın kent merkezinde olduğu görülüyor.
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde ViDEO
14 BÖLÜME AYRILDI
14 bölüme ayrılan kentte, operasyonun ilk aşamada 4 farklı noktadan sürdürülmesi ve 72 saat içinde 3 farklı noktadan daha operasyona destek verilmesi planlanıyor.
SIZMA OPERASYONU
Bölgedeki güvenlik kaynakları, Özel Kuvvetler'e bağlı birliklerin ilk 3 saat içinde kentin 3 noktasındaki kritik noktaların işaretlenmesi ve koordinatlarının netleşmesi için sızma operasyonu başlattı.
Operasyona aşamalı olarak Özel Kuvvetler, ÖSO, JÖH, PÖH’ler destek verecek.