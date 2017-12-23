Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Yaz aylarında alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristler, hava şartlarının bozulmasıyla birlikte dağlardaki mağaralara saklandı.

PKK'YA NEFES YOK

Terörle mücadeleye 'taarruz' parolasıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sıcak/soğuk fark ayırt etmeden teröristlere karşı operasyonlar düzenliyor.

ZORLU KOŞULLAR

Son olarak; Mehmetçik'in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bir fotoğraf, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi...