taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Terör örgütünün yuvalandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, zorlu hava şartlarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 15:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

Yaz aylarında alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristler, hava şartlarının bozulmasıyla birlikte dağlardaki mağaralara saklandı.

PKK'YA NEFES YOK

Terörle mücadeleye 'taarruz' parolasıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sıcak/soğuk fark ayırt etmeden teröristlere karşı operasyonlar düzenliyor.

ZORLU KOŞULLAR

Son olarak; Mehmetçik'in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bir fotoğraf, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi...

Mehmetçik zorlu şartlarda PKK'nın peşinde

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta coşkulu karşılama
Hakkari'den sonra Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Başbakan Yıldırım: Trump'ın kararını tanımıyoruz
ABD Başkanı Trump'a 'Ben yaptım demekle olmaz' diye seslenen Başbakan Yıldırım, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu söyledi.
Hacizlere karşı dava açma süresi 15 güne çıktı
Düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak'tan itibaren 15 güne çıkarıldı.
Diyarbakır'da filarmoni orkestrası kuyruğu
Kentte, Zeki Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği konseri dinlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

66
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

79
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

100
BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

230
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

136
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

136
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM