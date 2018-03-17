Mehmetçik'e moral için İstanbul'dan Hatay'a gidiyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 56 gündür devam ediyor. Sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek isteyen 250 kişi, İstanbul'dan Reyhanlı'ya gitmek için yola çıktı.

İLK DURAK HASSA

Konvoyun önce Hassa’ya daha sonra Reyhanlı'ya geçeceği belirtildi. 250 kişi, 5 otobüsle hareket etmeden önce topluca dua etti. Önce Hassa'ya varacak olan konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidecek.

Afrin'e takviye askeri sevkiyatlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçerek ateş hattına gidiyor. Vatandaşlar, Mehmetçik'in sınırdan çıkışlarından önce onlara moral vermek istiyor.

1453 ADET BEYKOZ BALI GÖNDERİLDİ

5 otobüsle yola çıkan Beykoz halkı, yanlarında Mehmetçik'e hediye götürmeyi de ihmat etti. 24 saat mücadele altında olan Mehmetçik'in güçsüz kalmamasını belirterek yanlarında Beykoz balı götürdüler.

Beykoz'dan yola çıkan 250 kişi toplam 1453 adet Beykoz balını otobüslere yükledi.