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Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Hatay'da yaşayan Bekir Şamverdi adındaki bir çoban, köyün çocuklarıyla Mehmetçik'e moral vermek için 8,5 ton taş taşıyarak Türk bayrağı yaptı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 01:40..
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Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir çoban, Mehmetçik için 150 metre karelik Türk bayrağı yaptı.Taşlardan yaptığı bayrak, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçik'in görebileceği noktada.

Bayrağı yapan Bekir Şamverdi, "Operasyona giden Mehmetçik'in güzergahına onlara moral vermek için yaptık. Cephenin arkasında bizler onlar için ne yapabileceksek hazırız" dedi.

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı VİDEO

SINIRIN SIFIR NOKTASINA TÜRK BAYRAĞI

Reyhanlı'nın Davutpaşa köyünde çobanlık yapan Bekir Şamverdi, köyün tepesine çıkarak küçük çocukların yardımıyla 15 günde türk bayrağı yaptı. Dev Türk bayrağı, sınırın sıfır noktasında olup Suriye'den de görülebiliyor.

Şamverdi, "150 metre kare ve taşlar toplam 8,5 ton ağırlığında yapıyor. Bana bu çocuklar yaptı. En büyük destekçim onlar oldu" dedi.

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