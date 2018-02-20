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Mehmetçik’e öğrencilerden anlamlı mektup

Birikim Okulları öğrecileri, Afrin'de görev yapan askerlerimize mektup hazırladı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:48..
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Birikim Okulları öğrencileri Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mektup gönderdi. Pendik Birikim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için süslü zarflar ve kağıtlar hazırladılar.

Mehmetçik’e öğrencilerden anlamlı mektup

"BİZLER DE CEPHEYE GİTMEYE HAZIRIZ"

En güzel kalemleriyle, en güzel yazılarıyla duygularını ifade ettiler. Okul başkanı 8 sınıf öğrencisi Ahmet Selim Odabaş, “Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize mektup yazarak onlara manevi destek olmak, moral vermek ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gerekirse Çanakkale cephesine giden okul talebeleri gibi bizler de cepheye gitmeye hazırız.” dedi.

Mehmetçik’e öğrencilerden anlamlı mektup

MEKTUP ASKERLERE ULAŞTIRILACAK

Mektupları teslim alan Pendik Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Albay İsmail Özdemir öğrencilere ve okul müdürü Rasim Karagül'e teşekkür etti. Öğrencilerin bu konuya göstermiş oldukları duyarlılıktan etkilendiğini onlarla gurur duyduğunu, konu Vatan olunca milletçe büyük küçük demeden hepimizin birlik- beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olan askerlere ulaştırılmak üzere Askerlik Şubesi Başkanı Albay İsmail Özdemir’e kul başkanı Ahmet Selim Odabaş tarafından teslim edildi.

Mehmetçik’e öğrencilerden anlamlı mektup

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