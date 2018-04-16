Mehmetçik'in çocuk sevgisi

Afrin'deki terör operasyonda çok değişik anlar yaşanırken, Mehmetçik kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

"BİR ÇOCUK SESİNDEN DOLAYI.."

Afrin teröristlerden temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Orgeneral Akar da,"Operasyonları belki 15 gün önce bitirebilirdik, belki bir ay önce bitirebilirdik, Afrin, il ve ilçeler dahil. Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ertelendi." sözleriyle sivillere verilen önemi anlatmıştı.

Başkalarının çocukları mutlu olsun diye kendi evlatlarını arkasında bırakan askerler de, karşılaştığı çocuklarla oyunlar oynayıp, küçük hediyelerle çocukları mutlu ediyor.