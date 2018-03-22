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Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulundu, sağlık taraması yaptı.

AA | 22.03.2018 - 11:33..
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Mehmetçik, Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından bölge halkına yardım eli de uzattı. Güvenlik güçleri, ilçe merkezinin kuzeybatısında yaşayanlara gıda yardımında bulundu, sağlık taramasından geçirdi.

Zırhlı araçlarla bölgeye giden Mehmetçik'e bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu.

Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli FOTO GALERİ

Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli

Mehmetçik’ten Afrin’de yardım eli ViDEO

ÇOCUKLARIN MEHMETÇİK SEVGİSİ

Bölge güvenliğinin alınmasının ardından askerler, halka gıda yardımında bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, onlara çikolata ve lokum ikram etti.

Mehmetçiklerimizi gören çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Daha sonra askeri sağlık görevlileri mahallede sağlık taraması yaptı. Hastalara ilaç verilirken halk Mehmetçik'e teşekkür etti.

Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli

Mehmetçik'ten Afrin'e yardım eli

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