Mehmetçik'ten Bahçeli'ye anlamlı hediye

TSK'nın 20 Ocak Cumartesi günü Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

AFRİN'DEN SELAMLAR

Afrin'de görev yapan askerler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çerçevesi zeytin dalından hazırlanan tablo hediye etti.

Çerçevesi zeytin dalından yapılan ve üzerinde jandarma personeline ait bröve ile rütbe armalarının yer aldığı, "2018-Afrin Lidere Selamlar" yazılı tablo, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu tarafından Bahçeli'ye takdim edildi.