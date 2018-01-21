Hakkari’nin Irak sınırındaki birliklerde zorlu şartlarda görev yapan askerler, şehitlerin isimlerini tek tek zikrederek, “Hala buradayım, dimdik ayaktayım” tekmili verdiler.

Mehmetçik’ten duygulandıran şehitleri anma - VİDEO

ASKERDEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz’ün adı anıldığında bir askerin konuşması ise duygulandırdı. Asker, “Yeni doğan evladımı görmeye giderken hainlerin kahpece saldırısı sonucu şehit oldum. Unutmasınlar ki hala buradayım, görevimin başındayım. Bu ülkede Murat Üçözler ölmez, bu ülkede Bülent Alpler ölmez. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetişmiş birer Türk bayrağıyız. Bizler olduğumuz sürece hainler yok olmaya devam edecektir. Rabbim Türk ordusuna, Türk milletine zeval vermesin. Bizler bugünler için varız. Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad eylesin inşallah.” dedi.