Mehmetçikten eksi 25 derecede tatbikat

Kış Tatbikatı 2017, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Kars'taki Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapıldı. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığından unsurlar da katıldı.

GERÇEĞİ ARATMAYAN KIŞ TATBİKATI

İki yılda bir gerçekleştirilen tatbikatla birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun artırılması amaçlanıyor.

EKSİ 25 DERECE İMKAN VE KABİLİYET ZORLANDI

Tatbikat, ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini eksi 25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlarla müşterek eğitimi pekiştirme amaçlanıyor.

1378 PERSONEL KATILDI

Toplam bin 378 personelin katıldığı tatbikatta 330 değişik cinste araç ve bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor. Tatbikatın bugün yapılacak seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşenin katılması planlanıyor.