Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

PKK'lı teröristlerin tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe'ye yönelik geçen yılki hava destekli operasyonun ardından kontrolün sağlandığı üs bölgesinde terör örgütü mensuplarının Irak'ın kuzeyinden ülkeye geçişi engelleniyor.

ASKERLER 2 BİN 100 RAKIMLI KALETEPE'YE TIRMANDI

Irak sınırına 6 kilometre mesafedeki bölgede bulunan 2 bin 100 rakımlı Kaletepe'ye terör örgütü mensuplarının ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Mehmetçik, halat ve kancalarla tırmandı.

MEHMETÇİK BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ

Teröristlerin ağır silahlar yerleştirerek, tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe'ye yönelik operasyonda 11 asker şehit düşerken, 200'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde günler süren operasyonla bölgeye hakim olan Mehmetçik, teröristlerce kullanılan Pirinçeken ve Uzundere gibi geçiş noktalarını da kontrol altına aldı.

ÜS BÖLGESİNDE GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTULUYOR

Kaletepe'de kurulan üs bölgesi ile kontrolün sağlandığı alanda gece gündüz nöbet tutan Fatihler Jandarma Özel Harekat Birliği, teröristlerin ülkeye geçişini engelliyor.