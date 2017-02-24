taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.784
USD
3,5758
EURO
3,7863
ALTIN
144,43
PETR
56,2100

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan, teröristlerden temizlenen 2 bin 100 rakımlı Kaletepe'de Mehmetçik üs kurdu.

24.02.2017 - 13:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

PKK'lı teröristlerin tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe'ye yönelik geçen yılki hava destekli operasyonun ardından kontrolün sağlandığı üs bölgesinde terör örgütü mensuplarının Irak'ın kuzeyinden ülkeye geçişi engelleniyor.

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

ASKERLER 2 BİN 100 RAKIMLI KALETEPE'YE TIRMANDI

Irak sınırına 6 kilometre mesafedeki bölgede bulunan 2 bin 100 rakımlı Kaletepe'ye terör örgütü mensuplarının ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Mehmetçik, halat ve kancalarla tırmandı.

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

MEHMETÇİK BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİ

Teröristlerin ağır silahlar yerleştirerek, tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe'ye yönelik operasyonda 11 asker şehit düşerken, 200'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde günler süren operasyonla bölgeye hakim olan Mehmetçik, teröristlerce kullanılan Pirinçeken ve Uzundere gibi geçiş noktalarını da kontrol altına aldı.

ÜS BÖLGESİNDE GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTULUYOR

Kaletepe'de kurulan üs bölgesi ile kontrolün sağlandığı alanda gece gündüz nöbet tutan Fatihler Jandarma Özel Harekat Birliği, teröristlerin ülkeye geçişini engelliyor.

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

Mehmetçikten Kaletepe'ye üs

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

166
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

182
FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

FETÖ'cülerin komaya soktuğu müdür uyanınca ülkeyi sordu

118
Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

Erdoğan Külliye'de AK Partili eski vekillerle buluştu

237
Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Kim Jong-un suikastinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

16
Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakalandığı an

68
Erdoğan'dan senatör McCain'e YPG cevabı

Erdoğan'dan senatör McCain'e YPG cevabı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM