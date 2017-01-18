Hakkari'de terörle mücadelede görevini başarıyla sürdüren Mehmetçik, bir taraftan da asker-halk kaynaşmasını sağlıyor.
MEHMETÇİK, HAKKARİ'DE KANDİLLİ KÖYÜ'NÜ ZİYARET ETTİ
İlçeye bağlı Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Özdemir ve beraberindeki askerler, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kandilli köyünü ziyaret etti.
Mehmetçik'ten öğrencilere hediye
ÖĞRENCİLERE HEDİYE DAĞITTILAR
Köy sakinleriyle bir araya gelerek lokum dağıtan askerler, köy okulunda eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi ve içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verdi. Askerlere çay ikram eden köylüler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.