PKK’lı teröristler tarafından 2015 yılında eşi ve kızıyla birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın aynı saldırıda yaralanan eşi Sibel Kulaksız, doğum gününde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı.

Oğlunun Balıkesir’de vatani görevini yapan arkadaşı önderliğinde bir grup asker, İzmir’de yaşayan şehit eşi için doğum günü videosu hazırladı.

Mehmetçik’ten şehit eşine duygulandıran sürpriz VİDEO

"KENDİNE ÇOK İYİ BAK"

Askerler, “İyi ki doğdun Sibel Anne” diyerek yürüyüş kararı saydı. Videonun sonunda konuşan asker, “Sibel Annem, ben ve silah arkadaşlarım, doğum gününü kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladık. Umarım hoşuna gider. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, iyi ki doğmuşsun.” dedi.

Videoyu, 'en güzel doğum günün hediyesi' sözleri ile sosyal medya hesabında paylaşan şehit eşi, sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirtti.

