taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.000
USD
3,7754
EURO
4,6619
ALTIN
162,37
PETR
65,1300

Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

Raco kırsalının en stratejik yeri olan 1027 rakımlı tepe ve yakındaki Ömer Uşağı köyündeki teröristler, TSK ve ÖSO'yu görünce silahlarını bırakıp kaçtı.

AA | 20.02.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

"BİZ GELDİK SİZ YOKTUNUZ"

Teröristlerden temizlenen Ömer Uşağı köyünde ise duvardaki "Biz geldik siz yoktunuz" yazısı dikkat çekti. TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi karşısında teröristler çareyi ABD'nin verdiği silahları bırakıp kaçmakta buldu.

Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz ViDEO

Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Biz geldik siz yoktunuz

İşte teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam ve Surain köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

113
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

213
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

125
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

63
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

156
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

39
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM