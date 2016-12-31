Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

Çukurca ilçesindeki Irak sınırında bulunan yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıla eller tetikte giriyor. Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor.

Çukurca'da 2 bin 450 rakımlı Hisar Dağı'ndaki üs bölgesinde görev yapan Dağ Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçik, zirvede okuduğu Komando Andı ile terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Mehmetcik yeni yıla elleri tetikte giriyor VİDEO

KOMANDOLAR YILBAŞI MESAJI GÖNDERDİ

Zirvede dev Türk bayrağı açan komandolar, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi. 2. Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Akpınar yaptığı açıklamada, Türk bayrağını, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik'in şehit olduğu tepede açtıklarını söyledi.

"TABURUMUZ - 22 DERECEDE 7 GÜN 24 SAAT MİLLETİNİN EMRİNDE GÖREV YAPMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Çevik'in teröristlerle kahramanca çarpışarak şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan Akpınar, şöyle dedi: "Taburumuz, rengini, şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı al bayrağımızı dalgalandırmak ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek maksadıyla 2 bin 450 metrede, 3 metreye varan kar kalınlığında, eksi 22 dereceyi bulan soğuklarda, 7 gün 24 saat esasına göre milletinin emrinde görev yapmaya devam etmektedir. Bundan sonra da kanının son damlasına kadar görev yapmaya devam edecektir."

"TÜM SEVDİKLERİMİN VE MİLLETİMİZİN YENİ YILININ İYİ GEÇMESİNİ DİLERİM"

Dağbaşı Üs Bölgesi'nde görevli sözleşmeli er Selahattin Öztürk de şartlar ne olursa olsun şehitlerin kutsal kanıyla sulanan kutsal toprakları korumayı devam edeceklerini ifade etti. Öztürk, "Biz burada olduğumuz sürece Türk milletinin içi rahat olsun. Buradan Kastamonu'da bulunan tüm sevdiklerimin ve milletimizin yeni yılının iyi geçmesini dilerim." ifadesini kullandı.

"BİZ BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE RAHAT UYUYABİLİRSİNİZ"

Aynı üs bölgesinde görevli sözleşmeli er Ali Ertaş da soğuk hava koşullarına rağmen vatani görevlerini aksatmadan yürüttüklerini belirterek, "Sizler, biz burada olduğumuz sürece rahat uyuyabilirsiniz. Yeni yılda sevdiklerime, aileme ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine selam söylüyorum." diye konuştu.

Sözleşmeli er Erol Almış, kendilerine emanet edilen vatan topraklarını yılbaşında da korumaya devam edeceklerini dile getirdi. Elazığ'da bulunan anne, baba ve kardeşlerine selam gönderen Almış, Türk milletinin yeni yılını kutladı.