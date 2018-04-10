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Mehterandan Mehmetçik'e moral konseri

İBB Mehteran Takımı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine konser verdi.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 11:13..
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Sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyon ve gözetleme faaliyetleriyle teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlarla moral buldu.

Mehterandan kahramanlara moral VİDEO

KAHRAMANLAR MORAL DEPOLADI

İlçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, askeri üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Sınır hattındaki askerlere destek amacıyla verilen konserde Türk tarihinin kahramanlığını tescilleyen marşlar seslendirildi. Mehteran konseri askerler tarafından büyük beğeni topladı.Mehterandan Mehmetçik'e moral konseri

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