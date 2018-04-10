Mehterandan Mehmetçik'e moral konseri

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Alerjiyi önlemek için tavsiyeler

Baharın gelmesi ve havanın ısınmasıyla beraber alerji mevsimi de geldi. Toprağın ve ağaçların renklendiği güzelliklerle başlar. İlkbahar tüm bu güzelliklerinin yanında bazı kişiler için ise sorunlara neden oluyor.