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Mein Schiff 2 gemisi Bodrum'a 2 bin Alman turist getirdi

Bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' yolcu gemisi, Bodrum'a 2 bin 77 Alman turist ile geldi.

DHA | 27.06.2018 - 16:39..
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Bodrum'a, bu yıl ikinci seferin gerçekleştirildiği, 265 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff 2' kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi.

2 BİN 77 ALMAN TURİST

Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a getirilen gemiyle 2 bin 77 Alman turist Bodrum'a taşındı. Gemiden inen turistlerden bazıları, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, bazıları da Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Gemiden inen turistlerin bir kısmı da Bodrum plajlarında denize girip, güneşlendi.

798 personelin bulunduğu yolcu gemisinin akşam saatlerinde Mikonos'a götürüleceği öğrenildi.

Mein Schiff 2 gemisi Bodrum'a 2 bin Alman turist getirdi



Mein Schiff 2 gemisi Bodrum'a 2 bin Alman turist getirdi



Mein Schiff 2 gemisi Bodrum'a 2 bin Alman turist getirdi






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