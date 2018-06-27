Mein Schiff 2 gemisi Bodrum'a 2 bin Alman turist getirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 ton 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

İzmir'de süpermarkette kasada ödeme yaptığı sırada bir kadının düşürdüğü cüzdan, sırada bekleyen başka bir kişi tarafından çalındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki zaferinin ardından dünyanın bir çok ülkesinden tebrik geldi.

Erzurum'da üç ayrı ustanın elinden çıkan Oltu taşından tespih, 12 bin liralık fiyatıyla büyük ilgi görüyor.

Spor yapmak zor geliyorsa eğer dans ederek kilolarınıza veda edebilirsiniz.

1 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

2 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

3 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

4 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

5 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

6 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.