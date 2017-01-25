Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Sönmüş bir volkan kraterinin su ile dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü, yeraltı su kaynağıyla besleniyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünya'nın Nazar Boncuğu' olarak bilinen ve yıllardır süren kuraklık ile bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl, haritadan silinme noktasına geldi.

Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı göle can suyu oldu. Karapınar Belediyesi'nin de şehir merkezinden topladıkları karı göle dökmesiyle gölde su seviyesi arttı.





Önümüzdeki dönemlerde sürecek yağışlarla bu su seviyesinin daha da artacağını ümit ettiğini belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi: "Bölgemizin nazar boncuğu olarak bilinen Meke kriter gölü, Karapınar- Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde güzide bir gölümüz. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Meke Gölü'nün suyu çekilmiş durumdaydı. Son dönemlerde ciddi bir kar yağışı oldu. Bölgeye bu dönem 1 metreyi bulan kar yağdı. Hem Meke Gölü bölgesindeki kar yağışı, hem de şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlenmesi sırasında topladığımız karların göle taşınması sonucu gölde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte göldeki su seviyesinin daha da yükseleceğini ümit ediyoruz."





























