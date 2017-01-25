taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.058
USD
3,7894
EURO
4,0642
ALTIN
146,84
PETR
55,1900

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Meke Gölü, son dönemlerdeki kar yağışları can suyu oldu.

25.01.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sönmüş bir volkan kraterinin su ile dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü, yeraltı su kaynağıyla besleniyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünya'nın Nazar Boncuğu' olarak bilinen ve yıllardır süren kuraklık ile bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl, haritadan silinme noktasına geldi.

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Ancak son günlerde etkili olan kar yağışı göle can suyu oldu. Karapınar Belediyesi'nin de şehir merkezinden topladıkları karı göle dökmesiyle gölde su seviyesi arttı.

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Önümüzdeki dönemlerde sürecek yağışlarla bu su seviyesinin daha da artacağını ümit ettiğini belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi: "Bölgemizin nazar boncuğu olarak bilinen Meke kriter gölü, Karapınar- Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde güzide bir gölümüz. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Meke Gölü'nün suyu çekilmiş durumdaydı. Son dönemlerde ciddi bir kar yağışı oldu. Bölgeye bu dönem 1 metreyi bulan kar yağdı. Hem Meke Gölü bölgesindeki kar yağışı, hem de şehir merkezindeki cadde ve sokakların temizlenmesi sırasında topladığımız karların göle taşınması sonucu gölde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte göldeki su seviyesinin daha da yükseleceğini ümit ediyoruz."

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

Meke Gölü kar suyu ile canlandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

712
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

45
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

340
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

229
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

46
DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

105
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM