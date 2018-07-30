Mekik kelebeği Bodrum'da görüntülendi

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği, iri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çekerken aynı zamanda da en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

Güvercinlik Mahallesi'nde görüntülenen ve oldukça bitkin olduğu gözlenen kelebek için, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.

Sıcaktan etkilendiği belirtilen kelebek, ekiplerce koruma altına alındı. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından kayıt altına alınacağı belirtilen kelebeğin, bir süre serin ortamda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı ifade edildi.

KANAT AÇIKLIĞI 90 İLE 110 MİLİMETRE GENİŞLİĞİNDE

Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Uğurcan Öztokat, kelebeğin bölgede çok nadir görülen türden olduğunu ve bilimsel adının kayıtlarda "daphnis nerii" olarak geçtiğini kaydetti.

Öztokat, daha önce dünyada yakın zamanlı olarak Hawaii adalarında 2008-2017 yılları arasında 12 kez görülen kelebeğin, Türkiye'de de 2017 - 2018 yıllarında Van ve Antalya'da görüldüğünün kayıtlara geçtiğine işaret etti. Öztokat ayrıca kelebeğin, kanat açıklığının ise 90 ile 110 milimetre arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.