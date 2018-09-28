Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü an

Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

1 Cezaevi koğuşundan kitapların dünyasına Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan hükümlüler, bir taraftan ülkenin dört bir yanındaki kütüphaneler için kitap tasnifi yaparken diğer yandan kitapların büyülü dünyasına dalıyorlar.

2 Arabanın altında ezilen çocuk yara almadan kurtuldu Hindistan'ın Mumbai şehrinde sokakta yere oturan ve oyun oynayan çocuğu araba çiğnedi.

3 Altan Elmas: Türkiye'de 6 ay sonra ev fiyatları artacak KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kampanyasının sona ermesiyle konut fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

4 Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

5 Üniversitelere ek yerleştirme istatistikleri ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonucunda, lisans ve ön lisans programlarına 103 bin 6 aday yerleşti.

6 Almanya ziyareti ekonomiye olumlu etki yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak. AB ile ilişkilere pozitif etki yaratması beklenen görüşme, ekonomiye doping etkisi yapacak.