Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü an

Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama yakınlarında bulunan 817 metre yükseklikle dünyanın en yüksek ikinci kulesi olan Kraliyet Saat Kulesi'ni-e yıldırım düştü.
Mekke’de Kraliyet Saat kulesine yıldırım düştü İZLE
İLK DEFA DURDU
Haremi Şerif'te gökyüzünü aydınlatan yıldırımın saat kulesine çarpma görüntüsü Suudi medyasında yayınlandı. Kraliyet Kulesi'ndeki saat, yapıldığı 2008 tarihinden beri ilk defa durdu.
UYARI YAPILDI
Mekke'ye düşen yoğun yağış şehirde ve civarında elektrik kesintilerine ve sellere yol açtı. Sivil Savunma İdaresi, Mekke halkına tedbirli olma çağrısı yaparak, su akıntılarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.