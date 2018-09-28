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Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü an

Dünyanın en yüksek ikinci kulesine yıldırım düştü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 14:27..
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Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama yakınlarında bulunan 817 metre yükseklikle dünyanın en yüksek ikinci kulesi olan Kraliyet Saat Kulesi'ni-e yıldırım düştü.

Mekke’de Kraliyet Saat kulesine yıldırım düştü İZLE

İLK DEFA DURDU

Haremi Şerif'te gökyüzünü aydınlatan yıldırımın saat kulesine çarpma görüntüsü Suudi medyasında yayınlandı. Kraliyet Kulesi'ndeki saat, yapıldığı 2008 tarihinden beri ilk defa durdu.

Mekke’de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüğü an

UYARI YAPILDI

Mekke'ye düşen yoğun yağış şehirde ve civarında elektrik kesintilerine ve sellere yol açtı. Sivil Savunma İdaresi, Mekke halkına tedbirli olma çağrısı yaparak, su akıntılarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

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