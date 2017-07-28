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Mekke'ye ikinci balistik füze saldırısı girişimi engellendi

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi

28.07.2017 - 03:31
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Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekkeye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA ETTİ

Açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.

"HUSİLERE GEREKEN MÜDAHALE YAPILMALI"

Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, limanların ve insani yardım gemilerinin bu amaçlarla kullanılmasına binaen Yemen vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atan Husilere gerekli müdahalenin yapılması ve limanlara gelen gemilere yönelik güçlü kontrol mekanizması kurulması için çağrısı yapıldı.

Husilerin, Müslümanların kıblesi Kabe'nin bulunduğu kutsal Mekke kentine 12 Eylül'de gönderdiği balistik füze, Kabe'ye 65 kilometre kala havada imha edilmişti.

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