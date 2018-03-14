taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.437
USD
3,8636
EURO
4,7876
ALTIN
164,68
PETR
64,5900

Meksika geçen yıl 26 bin kez sallandı

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, 2017'de 26 bin 123 sarsıntı olduğunu açıkladı.

AA | 14.03.2018 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

meksika

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'ne (UNAM) göre, ülkede son 10 yılda kayda geçen sismik hareketler yüzde bin 610 artış gösterdi.

Ülkede 2007'de, 35'inin büyüklüğü 5'ten fazla, bin 528 deprem meydana geldi. Bu rakam 2017'de, 26 bin 123'e yükseldi.

26 BİN 123 DEPREM

Geçen yıl, 21 bin 451'i 3-3,9 büyüklüğünde, 4 bin 55'i 4-4,9, 105'i 5-5,9 ve 5'i de 6-8,9 büyüklüğünde 26 bin 123 deprem kaydedildi.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde 7 Eylül 2017'de, 8,2 büyüklüğünde 96 kişinin öldüğü deprem, son 30 yılın en büyük depremi olarak kayda geçmişti.

32 YIL ARAYLA AYNI GÜNDE AYNI FELAKET

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde, resmi verilere göre 3 bin 192 kişinin öldüğü kayda geçmiş ancak bazı sivil toplum kuruluşları bu rakamın 20 binin üzerinde olduğunu ifade etmişti.

Felaketten 32 yıl sonra 19 Eylül 2017'de, başkent Meksiko'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi de depremden etkilenmişti. Sarsıntı, 19 Eylül 1985'teki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğu Guta'da bombardıman sürüyor
Doğu Guta'da rejim saldırıları deam ediyor. Esad'a bağlı hava kuvvetlerince yapılan saldırılar neticesinde 12 kişi hayatını kaybetti.
BM çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar şikayeti yapıldı
BM'nin 2017 yılında çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar ve taciz şikayeti aldığı bildirildi.
Stres çarkı Avrupa'da tehlikeli ürünler listesinde
Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.
Türk dizilerinin kaldırılmasının arkasında Selman var
MBC televizyonlarında Türk dizilerinin kaldırılması konusu çeşitli tartışmalara yol açmıştı. ABD'li Wall Street Journal gazetesi de dizilerin kaldırılmasının arkasında Prens Selman'ın olduğunu yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

60
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

257
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

63
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

80
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

27
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

107
Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

Alman devlet televizyonunda Mehmetçik'e hakaret

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM