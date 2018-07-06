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Meksika, Sinaloa kartelinin liderini ABD'ye verdi

Meksika, Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri Damaso Lopez'i ABD'ye iade etti.

AA | 06.07.2018 - 20:37..
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Damaso Lopez

Meksika federal başsavcılığından yapılan açıklamada, "El Licenciado" lakabıyla tanınan ve bir diğer uyuşturucu çetesi lideri Joaquin "El Chapo" Guzman'ın sağ kolu olarak bilinen Lopez'in, cuma günü sınır kasabası Ciudad Juarez'den ABD tarafındaki yetkililere teslim edildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KARA PARA AKLAMAKTAN SUÇLANIYOR

Guzman'ın 2001 yılında Meksika'da kaldığı cezaevinden firar etmesine yardımcı olan Lopez, ABD'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Meksikalı yetkililerin de Sinaloa and Baja California eyaletlerindeki şiddetten sorumlu tuttuğu Lopez, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapse mahkum edilebilir.

2017'DE YAKALANMIŞTI

Lopez, 2017'de Meksiko'da bir apartman dairesinde yakalanmıştı.

Guzman da 2016 yılında tutuklanmış, 2017'de uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamakla suçlandığı ABD'ye iade edilmişti.

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