taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Meksika sınırına mülteci akını

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Durdurun" dediği Orta Amerikalı binlerce mülteci Guatemala’yı Meksika’ya bağlayan köprüde mahsur kaldı.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 10:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika’nın Guatemala sınırına dayandı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala’yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, önceki geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri’ne atladı. Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirdi.

Meksika sınırına mülteci akını

Meksika sınırına mülteci akını ViDEO

Bazı mülteciler “Açız” diye bağırırken üç çocuk annesi Alba Luz Giron Ramirez, “Gece oldu. Bırakın girelim” diye çağrıda bulundu. Honduras’ın San Pedro Sulo kentinden geldiğini belirterek suç çetelerinin erkek kardeşini öldürdüğünü, kendisini de tehdit ettiğini aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun “düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını” söyledi. Nieto, Meksika’nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales ile görüştüğünü ve Honduraslı sivil savunma personelinin göçmenlere yardım gönderilmesine izin istediğini kaydetti.

Meksika sınırına mülteci akını

ABD Başkanı Trump, hafta içinde ülkesinin güney sınırlarındaki yasa dışı göçlere işaret ederek, “Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım” açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı, Orta Amerika’dan gelen mülteci konvoyunu da işaret ederek Cumhuriyetçi seçmen tabanını hareketlendirmeye çalışıyor ve bunu ABD’ye yönelik tehditlerden biri olarak gösteriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

275
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

60
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

140
Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

56
CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP'ye kötü gözle bakmıyoruz

CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP'ye kötü gözle bakmıyoruz

138
'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

84
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM