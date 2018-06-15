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Meksika'da 2 ayda 114 siyasetçi öldürüldü

Seçim kampanyası dönemindeki Meksika'da 'siyasetçi suikastları' katliam boyutuna ulaştı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 12:08..
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Meksika’da 114 politikacı, 1 Temmuz 2018'de yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri öncesinde suikasta kurban gitti.

2 AYDA YÜZLERCE SİYASETÇİYE SALDIRI, 114 ÖLÜ

Meksika'da kamu politikaları araştırma şirketi Etellekt'e göre; son 10 ay içinde 113 politikacı öldürülürken en az 300’den fazla kişi de saldırıya uğradı. Raporun yayınlanmasından sonra, uğradığı saldırı sonucu hastanede tedavi gören Ulusal Eylem Partisi'nden Alejandro Chavez Zavala'nın da öldüğü açıklandı. İki haftadan az bir süre kalan seçimlerin kampanya döneminde öldürülen siyasetçi sayısı 114 oldu.

Meksika'da 2 ayda 114 siyasetçi öldürüldü

İKTİDARIN 40 ADAYI ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu suikast ve saldırılar nedeniyle adaylar kampanyalarını sürdürme konusunda çekince yaşarken, saldırılarla 40 adayı öldürülen iktidardaki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) temsilcileri de Buzzfeed’e yaptığı açıklamada saldırılar nedeniyle çok sayıda yerel adayın seçim kampanyasından çekilerek şehirlerini terkettikleri belirtildi.

Meksika'da 2 ayda 114 siyasetçi öldürüldü

GÜVENLİK GÜÇLERİ: UYUŞTURUCU ÇETELERİ YAPIYOR

Muhalefet partisi temsilcilerinince seçim güvenliğini sağlayamamakla suçladığı güvenlik güçleri ise, cinayetlerin ardında uyuşturucu çetelerinin olduğunu bildiriyor.

Meksika'da 2 ayda 114 siyasetçi öldürüldü

UYUŞTURUCUYLA MÜCADE ETMEK İSTEYENLER HEDEFTE

Analistler, bazı cinayetlerin siyasi rakipler tarafından işlenmiş olduğunu iddia ederek yine de birçok saldırının ardında organize ve yerel suç örgütlerinin olduğunu söylüyor. Söz konusu suikastlerde uyuşturucu kartellerinin etkilerini artırmak için uyuşturucuyla mücadele etmek isteyen isimleri hedef aldığı belirtiliyor.

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