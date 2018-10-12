taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.92145
Euro
6.8738
Altın
1221.12
Borsa
94747.53
Gram Altın
232.326

Meksika'da 6 bin cinayet kurbanı teşhis edilemedi

Şiddetin kol gezdiği Orta Amerika ülkesinde, son beş yılda cinayete kurban giden yaklaşık 6 bin kişinin kimliğinin belirlenemediği bildirildi.

AA | 12.10.2018 - 05:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yerel basındaki haberlere göre, kimlikleri tespit edilemeyen 5 bin 930 kişinin cesedinin bir bölümünün halen morglarda bulunduğu, cenazelerin bir kısmının ise kimlik tespiti yapılmadan toplu mezarlara gömüldüğü kaydedildi.

Geçen ay cinayete kurban giden 400 kişinin cesedinin bulunduğu, bunlardan sadece 40'ının kimliğinin tespit edilebildiği belirtildi.

Meksika'da 6 bin cinayet kurbanı teşhis edilemedi

MEKSİKA'DA GÜVENLİK SORUNU DERİNLEŞİYOR

İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'ine sahip Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

45
Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

Avusturya'da ırkçı hükümete tepki

5
PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

13
Güvercin kavgasında 1 kişi öldü

Güvercin kavgasında 1 kişi öldü

9
Lucescu: Cengiz ve Hakan gol atmalı

Lucescu: Cengiz ve Hakan gol atmalı

6
Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir

Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir

15
Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM