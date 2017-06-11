taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Meksika’da bir haftada 18 ceset bulundu

Uyuşturucu trafiği ve suç çeteleriyle anılan Meksika’nın kuzeybatısındaki turistik bölgesinde toprağa gömülü olarak 4 ceset bulundu.

11.06.2017 - 10:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Böylelikle bir hafta içinde aynı bölgede bulunan ceset sayısı 18’e yükseldi.

ABD’li ve Kaliforniyalı turistlerin uğrak yeri olan, Güney Kaliforniya Altı bölgesinin San José del Cabo y Cabo Pulmo bölümünde bir haftada 13’ü erkek 5’i kadın olmak üzere 18 tane toprağa gümülü ceset bulundu. Savcılık çürümeye yüz tutan tüm cesetlerde de işkence ve öldürücü darbe izlerine rastlandığını açıkladı.

Meksika’da bir haftada 18 ceset bulundu

Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için kayıp yakınlarına haber verildi.

CİNAYET ORANI 2017'DE YÜZDE 600 ARTTI

Ülkede kayıp insan sayısı 32 bine ulaşmışken 177 bin kişi cinayete kurban gitmişti. Eylül 2015’te sadece Güney Kaliforniya Altı bölgesinde 600 kişi öldürülmüştü. Resmi rakamlara göre bu bölgedeki cinayet oranı artışı 2017’de yüzde 600 olarak bildirilmişti.

Federal hükümet 2016'de uyuşturucu çetelerine karşı operasyon başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da kısmi yerel seçim
İtalya'da, bin kadar yerleşim yerinde yerel yöneticileri belirlemek üzere düzenlenen kısmi yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı.
İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek
Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti.
Papa'dan sığınmacı kriziyle ilgili açıklama
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Papa Francesco'yu Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de ağırladı.
İngiliz akademisyen sözünü tuttu VİDEO
Matthew Goodwin, "İşçi Partisi yüzde 38'i geçerse yazdığım kitabı yiyeceğim" demişti. İşçi Partisi yüzde 40'a ulaştı...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

43
FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

39
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

38
PKK elebaşlarının kız kavgası

PKK elebaşlarının kız kavgası

21
Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

15
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

38
İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

İlber Ortaylı'dan Arda Turan yorumu

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM