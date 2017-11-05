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Meksika'da çete lideri estetik ameliyat olurken öldürüldu

Meksika'da bir çete lideri, kimliğini saklamak için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında öldürüldü.

05.11.2017 - 05:44
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Yetkililer, silahlı kişilerin kliniğe gelerek, 'El Kalimba' olarak bilinen Jesus Martin'i ameliyat masasında öldürdüklerini söyledi.

YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRİP PARMAK İZLERİNİ SİLDİRECEKTİ

Martin'in kimliğini saklama amacıyla yüzünü değiştirmek ve parmak izlerini sildirmek için estetik ameliyat olduğu belirtiliyor.

Polis, Puebla kentinde gerçekleşen cinayetin, çeteler arasındaki savaştan kaynaklandığını tahmin ediyor.

Meksika'da çete lideri estetik ameliyat olurken öldürüldu

ÇETESİ BORU HATLARINDAN AKARYAKIT ÇALIYOR

Martin'in yasa dışı bir şekilde boru hatlarından akaryakıt hortumlama operasyonları yürüttüğü biliniyor.

Bu, Meksika'da uyuşturucu ticaretinin ardından en büyük ikinci organize suç haline gelmiş durumda.

Meksika'da çete lideri estetik ameliyat olurken öldürüldu

ÇETE LİDERLERİNİN YENİ KAÇIŞ YÖNTEMİ

Jesus Martin, Meksika'da hapse girmekten ya da öldürülmekten kaçmak için estetik ameliyat geçiren ilk çete lideri değil.

Bir uyuşturucu karteli lideri Amado Carrillo 1997 yılında ameliyattaki sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

'El Chapo' ismiyle bilinen uyuşturucu çetesi lideri Joaquim Guzman, estetik ameliyat geçirmesine rağmen 2014 yılında yakalanmıştı.

Nisan ayında Meksika'da çıkarılan bir yasayla, akaryakıt çalanlara 25 yıla varan hapis cezaları veriliyor.

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