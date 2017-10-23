Meksika’da çeteleri kovan kasaba kendi kendini yönetiyor

Katlonya'nın referandumu ile gündeme gelen bağımsızlık konusu ilginç bir olayı ortaya çıkarttı. Meksika'da Cherán kasabasında halk tüm politikacıları ve polisi altı yıl önce kasabadan kovarak kendi kendini yönettiği ortaya çıktı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI CHÊRAN'A UĞRAMADI

Gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği Meksika’da seçim kampanyaları başladı; ancak Chêran hariç. Altı yıl önce bölgedeki siyasi otorite ve çeteleşmeleri kasabadan kovan halk halk bugün halen kendi kendini yönetiyor.

YALNIZ GRUPTAN ÖZERKLİK HAREKETİNE

Özerklik hareketinin liderlerinden Rosa Romero, "Önce gösterilerle başlayan yalnızca bir grup kadındı" sözleriyle hareketin başlangıcını anlatıyor.

Suç oranının her yerde artış gösterdiği Meksika genelinin aksine Michoacan eyaletindeki bu küçük kasaba yerel kadınlar ve Cherán insanları tarafından yönetiliyor. Silayhlı eşkıyalara karşı kasabalarını kendi imkanlarıyla koruyan Cherán halkı bu yönetim şekline ormanlarına zarar veren ve içme sularını tehdit eden eşkıyalara karşı direnerek başlamış.

KENDİ KENDİLERİNİ YÖNETİYORLAR

Çete ve eşkıyalık faaliyetlerine karşı direniş ile altı yıl önce başlayan bu hareket, çetelerin kasabadan kovulmasının ardından siyasi hareketlere karşı bir teki ile devam etti. Siyasileri de bölgeden uzaklaştıran örgüt, yıllardır bağımsız bir toplumu oluşturuyor, her ihtiyacı kendi kendilerine karşılıyor.





