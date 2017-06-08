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Meksika'da cezaevinde isyan: 7 ölü

Tamaulipas eyaletindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

08.06.2017 - 03:05
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Eyalet Emniyet Sözcülüğü Ofisi'nden yapılan açıklamada, eyalet başkenti Ciudad Victoria'daki cezaevinde çıkan çatışmanın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3'ü polis memuru 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı polis 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Meksika'da cezaevinde isyan: 7 ölü

Hapishanede bir şekilde silah temin eden mahkumlar dün gece saatlerinden itibaren infaz koruma memurlarıyla çatışmaya başlamıştı.

ABD'nin Teksas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sık sık sahne oluyor.

Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'de 2012'de bir hapishanede çıkan isyanda 44 mahkum hayatını kaybetmişti.

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