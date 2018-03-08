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Meksika'da El Chapo'nun ardından cinayetler sürüyor

Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette parçalanmış 8 ceset bulunduğu bildirildi.

AA | 08.03.2018 - 10:50..
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Bir eyalet yetkilisi, Guadalajara kentinde kamyonette bulunan parçalanmış cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, araçtaki cesetlerin yanına el yazısıyla yapılmış bir işaret bırakıldığı, bu tür işaretlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı için kullanıldığı ifade edildi.

Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

Meksika'da El Chapo'nun ardından cinayetler sürüyor

EL CHAPO YAKALANDI, CİNAYETLER SÜRÜYOR

Meksika'daki yasa dışı uyuşturucu ticaretini uzun yıllar elinde tutan Sinaola kartelinin lideri Joaquin Guzman Lorea, bilinen lakabıyla El Chapo'nun (bücür) yakalanarak ABD'ye iade edilmesine rağmen Meksika, yeni bir çeteler savaşına sahne oluyor.

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