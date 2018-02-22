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Meksika'da feribot patlaması: 25 yaralı

Meksika'da iskelede duran feribotta meydana gelen patlamanın etkisiyle yolcular denize ve iskeleye fırladı.

RUPTLY | 22.02.2018 - 11:14..
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Meksika’nın Playa del Carmen şehrinde bulunan turistik bir tesisin isklesine yanaşan feribotta Çarşamba günü meydana gelen patlamada 25 kişi yaralandı.

Ruptly'nin yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre; yolcuların indirildiği sırada yaşanan patlama, hâlen feribot içinde olan yolcuların iskele ve denize savrulmasına neden oldu.

Yaralılardan 5'inin turist diğerlerinin Meksikalı olduğu belirtildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Meksika'da feribot patlaması: 25 yaralı ViDEO

Meksika'da feribot patlaması: 25 yaralı

Meksika'da feribot patlaması: 25 yaralı

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