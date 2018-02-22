Meksika’nın Playa del Carmen şehrinde bulunan turistik bir tesisin isklesine yanaşan feribotta Çarşamba günü meydana gelen patlamada 25 kişi yaralandı.
Ruptly'nin yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre; yolcuların indirildiği sırada yaşanan patlama, hâlen feribot içinde olan yolcuların iskele ve denize savrulmasına neden oldu.
Yaralılardan 5'inin turist diğerlerinin Meksikalı olduğu belirtildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Meksika'da feribot patlaması: 25 yaralı ViDEO