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Meksika'da gazeteci cinayetleri gazete kapattırdı

Meksika'da bir gazete, gazetecilerin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yayın hayatına son vereceğini duyurdu.

03.04.2017 - 03:21
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sd

Ülkenin kuzeyinde ABD sınırında yer alan Juarez kentinde çıkarılan Norte Gazetesi Temsilcisi Oscar Cantu Murguia, kararı gazetenin ilk sayfasından açıkladı.

"ÜLKEDE GAZETELER İÇİN GÜVENSİZ BİR ORTAM VAR"

"Hoşçakal" başlıklı veda yazısında Cantu, ülkede gazeteciler için güvensiz bir ortam olması ve cinayetlerin cezasız kalması nedeniyle gazeteyi kapatma kararı aldıklarını belirtti.

Cantu, "Hayatta her şeyin bir başı ve sonu var, ödenecek bedel var. Eğer bu bedel hayatsa, ben hem kendimin hem de daha fazla meslektaşımın bunu ödemesi için hazır değilim." ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'DA GAZETECİ CİNAYETLERİ

Ülkenin kuzey eyaleti Chihuahua'da 54 yaşındaki kadın gazeteci Miroslava Breach 23 Mart'ta evinin önünde 8 el, gazeteci Ricardo Monlui da 19 Mart'ta Veracruz'da ailesiyle gittiği restoran çıkışı 2 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Guerrero eyaletinde ise 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yıkama yerinde cinayete kurban gitmişti.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 1992'den bu yana Meksika'da 38 basın mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, 50 gazetecinin de henüz belirlenemeyen nedenlerle öldürüldüğünü belirtti.

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