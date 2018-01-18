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Meksika'da gömülü 33 kafatası bulundu

Uyuşturucu çetelerinin kontrolünde olan bir eyalette 33 kafatası gömülmüş bir şekilde bulundu.

DHA | 18.01.2018 - 08:56..
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Polisten yapılan açıklamada, kafataslarının kime ait olduğunun veya neden gömüldüğünün henüz bilinmediği belirtilirken, Cumartesi gününden bu yana güney Nayarit'teki bölgede soruşturmaların devam ettiğini ve insan kalıntıları keşfedilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Meksika'da gömülü 33 kafatası bulundu

Nayarit'teki cinayetlerin büyük bir kısmı, Jalisco merkezli bir çete olan Yeni Jenerasyon Kartel ve en büyük rakibi Sinaloa Cartel'indeki rakipleri arasındaki bir güç mücadelesinden kaynaklanırken, çeteler arasında işlenen cinayetler 2017 yılında Meksika'da işlenen cinayetler rekor düzeye çıktı.

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