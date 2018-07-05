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Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü

Meksika'daki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 05.07.2018 - 22:16..
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Havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

POLİS VE İTFAİYE ERLERİ DE CAN VERDİ

Meksika’nın başkenti Mexico City’de havai fişek merkezi Tultepec’te facia yaşandı. Havai fişek fabrikasında art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi.

Meksika'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü


PATLAMALAR ARTTI

Havai fişeğin başkenti olarak adlandırılan Tultepec’te sık sık patlamalar meydana geliyor.

Haziran ayında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Aralık 2016 da ise havai fişek pazarında meydana gelen patlamalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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