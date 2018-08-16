Meksika'da kadın mankenlere yasak

Meksiko Belediye Başkanı Jose Ramon Amieva, belediyenin desteklediği etkinliklerinde kadın mankenlerin, ilgi çekmek için "cinsel bir öge" olarak kullanılmasına son verileceğini ifade etti.

"BÖYLE BİR MESLEK VAR OLMAMALI"

Kadın mankenlerin spor müsabakalarıdan ticaret fuarlarına dek kamuya açık etkinliklerde "ilgi unsuru" olarak kullanılmasını eleştiren Amieva, "Böyle bir meslek var olmamalı. Bu, cinsiyet eşitliği politikalarına aykırı." dedi.

Meksika'da "edecane" (hostes) adı verilen kadın mankenler sergi, fuar, açılış ve tanıtım etkinliklerinde yaygın olarak boy gösteriyor.

Bir grup kadın politikacı tarafından 2014'te konuya ilişkin düzenlenen forumda, bu "gayriresmi" çalışma alanının çoğu zaman fuhuş sektörü için paravan işlevi gördüğü ortaya konmuştu.



Ülkede yaklaşık 1 milyon kadın ve erkeğin tanıtım mankeni olarak çalıştığı tahmin ediliyor.