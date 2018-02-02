Meksika'da kadının karnından 34 kilogramlık tümör çıktı

Mexico'da ameliyata giren 57 yaşındaki Kosta Rika vatandaşı Sonia Lopez'in karnındaki tümör, 34 kilogram çıktı. Tümörün, karınındaki boşluğun yüzde 80'ini kapladığı açıklandı.
HEKİMLER 8 YIL ÖNCE 'MÜDAHALE GEREKLİ' DEMİŞ
Lopez, karaciğer ile bağırsağının normal çalışmasını engelleyen tümör için 8 yıl önce müdahale uyarısı almış.
Daily Mail'in haberine göre, Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, ‘kişisel nedenlerden' dolayı 8 yıl önce ameliyattan vazgeçmişti.
Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı.