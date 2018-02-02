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Meksika'da kadının karnından 34 kilogramlık tümör çıktı

Meksika'da yaşayan 57 yaşındaki kadının karnından, 34 kilogramlık bir tümör çıktı.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 03:14..
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Mexico'da ameliyata giren 57 yaşındaki Kosta Rika vatandaşı Sonia Lopez'in karnındaki tümör, 34 kilogram çıktı. Tümörün, karınındaki boşluğun yüzde 80'ini kapladığı açıklandı.

Meksika'da kadının karnından 34 kilogramlık tümör çıktı

HEKİMLER 8 YIL ÖNCE 'MÜDAHALE GEREKLİ' DEMİŞ

Lopez, karaciğer ile bağırsağının normal çalışmasını engelleyen tümör için 8 yıl önce müdahale uyarısı almış.

Daily Mail'in haberine göre, Kosta Rika vatandaşı 57 yaşındaki Sonia Lopez, ‘kişisel nedenlerden' dolayı 8 yıl önce ameliyattan vazgeçmişti.

Halihazırda kadının kendini iyi hissettiğini söyleyen doktorlar, Lopez'in hızla iyileştiğini anlattı.

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