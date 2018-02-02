Meksika'da kadının karnından 34 kilogramlık tümör çıktı

Amerika'da 12 yaşındaki bir kız öğrenci, okulda silahla ateş ederek 5 kişiyi yaralandı.

CIA Rusya ile görüşmeye devam edecek

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Arap Birliği İsrail'in yargılanmasını istedi

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Ortadoğu barış sürecine gözlemcilik edecek uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurulması çağrısı yaptı.