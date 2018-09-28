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Meksika'da kadınlar daha fazla para harcıyor

Meksika'da kadın ve erkek ürünleri arasındaki fiyat farkına dikkat çeken 'Pembe Vergi' kapsamında yapılan araştırma, kadınların yüzde 264 daha fazla para ödediğini ortaya çıkardı.

İHA | 28.09.2018 - 00:54..
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Giyim, hijyen ve kişisel bakım, hatta sağlık gibi çeşitli kategorilerde, kadınlara yönelik ürünlerin erkeklere yönelik olanlara kıyasla çok daha pahalı olması son dönemde ABD ve Latin Amerika ülkelerinde ‘Pembe vergi’ problemini ortaya çıkardı.

YÜZDE 264 DAHA FAZLA

Meksika’da dünyanın pek çok ülkesinde gündem olan kadın ve erkek ürünleri arasındaki fiyat farkına dikkat çeken ‘Pembe Vergi’ hareketi kapsamında bir araştırma yapıldı.

Meksika merkezli Quarks Consulting Creative firmasının CEO'su ve Strateji Direktörü Miguel Angel de la Torre, "Yaptığımız araştırmalarda ‘pembe verginin’ en büyük nedeninin, kadınlara yönelik ürünlerin ambalaj, ürün tasarımı ve reklam maliyetlerinin daha yüksek olduğunu gördük. Ürünü daha cazip hale getirmek için oluşturulan bütçe satış fiyatına da yansıyor." dedi.

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