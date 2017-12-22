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Meksika'da orduya polis yetkisi

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, askerlere polis olarak da görev yapma yetkisi tanıyan yasayı onayladı.

AA | 22.12.2017 - 12:07..
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Nieto, geçen hafta Kongre'den geçen ve orduya kentlerde baskın düzenleme, izinsiz gösterilere müdahale etme, yollarda kontrol noktası kurma ve benzeri birçok yetki veren yasayı imzaladı.

NİHAİ KARAR YÜKSEK MAHKEME'DE

Alınan tedbirlerin "ülkedeki kamu yaşamı için özellikle hassas" bir konu olduğunu bildiğini belirten Nieto, Yüksek Mahkeme Anayasası'na uygun olduğuna hükmedene kadar, yasa uyarınca askeri konuşlandırmalar konusunda herhangi bir karar almayacağını söyledi.

Nieto, Anayasa'ya göre Yüksek Mahkeme'nin nihai kararı vermekte söz sahibi olduğunu anımsattı.

Pena Nieto, "Ancak bu, ihtiyacı olan eyaletlere yardımcı olmak için federal hükümetin müdahale etmeyeceği anlamına gelmez." diye konuştu.

Meksika'da orduya polis yetkisi

Meksika Devlet Başkanı Nieto, Bağımsızlık Günü kutlamalarında

ORDU GEREKTİĞİNDE POLİSE YARDIM EDECEK

Yasa, devlet başkanının "ulusal güvenliğe yönelik tehditler" söz konusu olduğunda ve polisin şiddet olaylarıyla baş edemediği durumlarda bir yıla kadar asker konuşlandırılmasına izin veren kararname çıkarmasına olanak sağlıyor.

Tasarıyı hazırlayan iktidardaki Kurumsal Devrim Partisi (PRI) yetkilileri, yasanın gerektiğinde devlet başkanının kararıyla ve polisin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılacağını savunuyor.

Meksika'da orduya polis yetkisiMeksika'da şiddet karşıtı gösterilerden-REUTERS/Carlos Jasso

"SIKIYÖNETİM YETKİSİ" İDDİASI

Öte yandan tasarının yeterince tartışılmadığını ve ülkeyi askerileştireceğini öne süren muhalefet partileri, yasal düzenlemenin devlet başkanına, istediği zaman sıkıyönetim ilan etme yetkisi vereceğini öne sürüyor.

Tasarının yasalaşmasıyla asker konuşlandırılmasının sürekli yenileceğini ve yerel yönetimlerin yetenekli, dürüst kolluk kuvvetleri yetiştirmeye ve istihdam etmeye ihtiyacı kalmayacağını savunan insan hakları örgütleri, bu yasanın, askerlerin, şüphelilerin, gözaltındakilerin ve kamunun insan haklarına saygılı olacağına dair yeterli teminat sağlamadığını iddia ediyor.

Yasa tasarısı, ay başında, 115'e karşı 248 oyla Meksika meclisinin alt kanadından geçmişti.

Meksika'da orduya polis yetkisi

Meksika ordusu sokaklarda-REUTERS/Carlos Jasso

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