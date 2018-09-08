Meksika'da polis ekiplerine pusu: 4 ölü 6 yaralı

25 yaşındaki G.B. adlı kadın Muğla'da 36 yaşındaki İ.K. ile evlenmeyi kabul etti. Niyeti dolandırıcılık olan kadın polis baskınında yakalandı.

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'u şikayet etmesine üzüldüğünü ifade eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kimse Trabzonspor'a mesaj veremez" dedi.

7

2 kişinin ölümüne neden oldu: Karşı tarafın da kusuru var

İstanbul Ümraniye’de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü, "Kazayla olmuş bir şey bu. İsteyerek olmadı." dedi.