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Meksika'da sel can almaya devam ediyor

Meksika'da aşırı yağışların yol açtığı selde 7 kişi hayatını kaybetti.

AA | 25.09.2018 - 23:03..
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Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Meksika'da sel can almaya devam ediyor

2'Sİ ÇOCUK

Yerel basındaki haberlere göre, Periban kentinde dün aşırı yağışların etkisiyle Cutio Nehri'nin taşmasının ardından bugün 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Selden dolayı göllerin yollarla birleşmesi timsahların sokak aralarında gezmesine neden oldu.

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde dünden bu yana ölenlerin sayısı 7'ye çıkarken, yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu kaydedildi.

Halen kayıp olduğu belirtilen 7 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da sel can almaya devam ediyor

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