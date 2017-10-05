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Meksika'da silahlı saldırı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde silahlı saldırganların 2 kişiyi öldürdüğü ve 4 polisi kaçırdığı bildirildi.

05.10.2017 - 09:51
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Guerrero Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, asker üniformasına benzer kıyafetler giyen ve maske takan saldırganların, eyalet başkenti Chilpancingo yakınlarındaki Ksochipala kasabasında düzenlediği saldırıda 72 ve 64 yaşlarında iki erkeğin öldüğünü açıkladı.

OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Alvarez, bir kadını da yaralayan saldırganların 4 polisi de yanlarına alarak 8 araçla olay yerinden ayrıldığını belirtti

UYUŞTURUCU ÇETELERİ ÇATIŞIYOR

Kaçırılan polislerin bulunması için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Haşhaş üretiminin yoğun olduğu bölge, sık sık uyuşturucu çetelerinin çatışmalarına sahne oluyor.

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