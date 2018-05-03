Meksika'da siviller çete savaşlarından kaçıyor

İnsan Hakları Savunma ve Tanıtma Meksika Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2017'de uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olayları yüzünden 11 bin 232 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

GÜVENLİK SORUNU ÖNLENEMİYOR

Karteller, yerel çeteler dahil "organize silahlı gruplar" yüzünden altı eyalette binlerce kişinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, 2006 ile 2017 yılları arasında toplamda 329 bin 917 kişinin kaçmak zorunda bırakıldığı ve ne kadarının evlerine döndüğünün net olmadığı kaydedildi.

Yerinden edilenlerden çoğunun, Chiapas eyaletindeki yerli topluluklardan olduğuna işaret edilen açıklamada, 2017'de diğer 8 bin 928 kişinin de yerel siyasi ve dini çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorundaki kaldığı ifade edildi.