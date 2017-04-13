Meksika'da uçaktan hastane çatısına ceset attılar

Cebelitarık bizim diyen İngiliz taraftar İspanya'da dayak yedi

Bir dönem G.Saray'da forma giyen Drogba, kariyerine Amerika'da devam edeceğini açıklarken, transfer olduğu kulübün hissedarı da oldu.

Aziz Kocaoğlu'nu tehdit eden ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Tuncay D.'ye 2 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası verildi.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

3 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

4 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.

5 Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu Büyükler olur mu olmaz mı diye tartışadursun gençler olayı çoktan benimsemiş durumda.

6 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.