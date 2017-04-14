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Meksika’da yeni bir örümcek türü keşfedildi

Meksika’da araştırmacılar, büyüklüğü 10 santimetreyi bulan yeni bir dev örümcek türü buldular.

14.04.2017 - 12:58
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Meksika’nın Baja California bölgesinde, Cacachilas dağlarında bir mağarada tespit edilen büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dev örümceğin etkileyici iki büyük dişe de sahip olduğu belirtildi. Califorctenus cacachilensis adı verilen yeni örümcek türünün güçlü zehire sahip Brezilya Gezgin örümcek türü ile akrabalığı olmasına karşın dişlerindeki zehirin öldürücü olmadığı tespit edildi.

Meksika’da yeni bir örümcek türü keşfedildi

ÖRÜMCEĞİN ZEHRİ ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL

Hemen tüm örümceklerin zehirli olduğu, ancak sadece bir kaç türün insanlara zarar verebileceğini belirten araştırmacılardan Jim Berrian ‘‘Örümceği incelerken beni ısırdı. Ancak gördüğünüz gibi hala hayattayım. Zehirin toksisitesini henüz analiz etmedik. Şimdiye kadar Yucatan Yarım Adası’ndaki keşif gezilerimizde hiç bu kadar büyük bir örümceğe rastlamamıştım. İlk defa gördüğümde bunun yeni bir tür olabileceğini düşündüm.’’ dedi.

Meksika’da yeni bir örümcek türü keşfedildi

İlk olarak 2013 yılında rastlanan, Califorctenus cacachilensis adı verilen yeni örümcek türü, dört yıllık dökümantosyon ve tür incelemesinin ardından yeni bir örümcek türü olarak kabul edilerek, araştırma sonuçları geçtiğimiz ay Zootaxa adlı bilimsel dergide yayınlandı.

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