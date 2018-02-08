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Meksika'da yeniden kesik baş cinayetleri başladı

Meksika'nın Guachochi ilçesinde 5 başsız ceset bulundu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 13:57..
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Geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda kesik baş ya da başsız cesetler cinayetleri görülen Meksika'nın başı yine başsız cesetlerle cinayetlerle belada...

Meksika'da yeniden kesik baş cinayetleri başladı

5 BAŞSIZ CESET CENAZE EVİNİN ÖNÜNE ATILDI

Başkent Mexico City'nin Guachochi belediyesinde bulunan bir cenaze merasimi evinin önüne 2 başsız ceset bırakıldı.

Chihuahua savcılığından yapılan açıklamada, Guemar adlı cenaze evinin önüne bir kamyonetle bırakılan cesetlerin üzerinde mermi izlerine rastlandığı açıklanırken aynı gün içinde sadece saatler sonra aynı kamyonet, aynı cenaze evinin önüne bu kez 3 başsız ceset daha bıraktı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ BAŞ ŞÜPHELİ

Söz konusu bölge uyuşturucu kartellerinin hakim olduğu bir bölge olarak biliniyor ve "altın üçgen" adıyla anılıyor. Cinayetlerle ilgili de uyuşturucu kartellerinden şüphe ediliyor.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, cesetleri yolda bularak cenaze evine getirdiğini iddia ederken cesetlerden 4'ü yakınları tarafından teşhis edildi.

Meksika'da 10 adet kesik baş bulundu

Meksika'da kesik baş cinayetleri

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