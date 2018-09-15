Meksika'da yol kenarındaki soğutucudan 6 kesik baş çıktı

Sonora Emniyet Müdürlüğünden ismini vermeyen bir yetkili, Sonara’da yol kenarına bırakılan soğutucu içerisinden 6 kesilmiş insan başının bulunduğunu acil servise bildirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ RAKİPLERİNE UYARI OLARAK BIRAKMIŞ OLABİLİR

Kesik başların kimlere ait olduğu ve cesetlerin bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Kesik başların Cudat Obregan şehrinde bulunduğu, kesik başlı cinayetlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından rakiplerine veya hükumet yetkililerine bir uyarı olarak bırakıldığına işaret edildi.