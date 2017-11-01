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Meksika'daki çeteler arası çatışmada 12 kişi öldü

Meksika'nın Puebla eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

01.11.2017 - 04:14
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Yakıt hırsızı çeteler, Meksika'da karşı karşıya geldi. Puebla eyaletinde yaşanan anlaşmazlık üzerine çıkan saldırılarda toplam 12 kişi öldü.

Meksika'daki çeteler arası çatışmada 12 kişi öldü

SIRALI SALDIRILAR DÜZENLEDİLER

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin başkenti Puebla'da bir hastanede 3 erkek ve 1 kadının öldürüldüğü bildirildi.

Chachapa banliyösünde 1 kişinin araç kullanırken katledildiğini belirten yetkililer, Amozoc de Mota bölgesinde bir kamyonete binen 2 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Puebla savcılarından yapılan ayrı bir açıklamada da Tlaltenango bölgesinde sportif bir arazi aracındaki silahlı kişilerin, 5 kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybeden toplam 12 kişinin rakip yakıt hırsızlık çeteleri arasında çıkan anlaşmazlığın kurbanı olduğu sanılıyor. Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Puebla eyaletinde, temmuz ayında, akaryakıt hırsızlığı yaptığından şüphelenilen iki grup arasında çıkan bir dizi çatışmada 9 kişi ölmüştü.

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