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Meksika'dan ABD'ye göç yolunda ölümler artıyor

Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken ölen göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

05.08.2017 - 00:38
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Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada, Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttığı belirtildi.

Meksika'dan ABD'ye göç yolunda ölümler artıyor

YIL BAŞINDAN BERİ 232 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, sadece 50'si geçen ayda olmak üzere yıl başından temmuz sonuna kadar 232 göçmenin öldüğü ifade edildi.

Söz konusu rakamdaki artışa neyin neden olduğunun tam olarak açıklanamadığına değinilen açıklamada, sıcak hava ve Rio Grande Nehri'ndeki kabarma gibi faktörlerin rakamları arttırdığına işaret edildi.

Diğer yandan, ABD Sınır Devriyesinin yılın ilk 7 ayında 140 binden fazla göçmeni yakaladığı kaydedilen açıklamada, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yarısına denk geldiğine dikkat çekildi.

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